СМИ: Артур в "Барселоне" будет играть под номером Иньесты

Новичок "Барселоны" Артур игрой в предсезонных матчах впечатлил руководство клуба, сообщает Goal. По информации источника, в дебютном сезоне 22-летний хавбек будет выступать под 8-м номером, под которым ранее выступал Андрес Иньеста.

Другие новички клуба также выбрали игровые номера – Малком будет играть под 14-м номером, Клеман Лангле – под 15-м, а Артуро Видаль – под 22-м.

Первый официальный матч в сезоне "Барселона" проведет сегодня, 12 августа. В матче за Суперкубок Испании каталонцы поспорят с "Севильей".