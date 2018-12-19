СМИ: "Арсенал" может купить Наваса у "Реала"

​"Арсенал" планирует купить вратаря "Реала" Кейлора Наваса​ в зимнее трансферное окно, сообщает fichajes.net. Главный тренер лондонской команды Унаи Эмери лично заинтересован в покупке 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики​.

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Навас потерял место в стартовом составе после перехода голкипера Тибо Куртуа, состоявшегося летом 2018 года. Футболист хочет уйти в другой клуб из-за недостатка игровой практики. У 32-летнего футболиста также есть варианты продолжения карьеры во Франции и Италии.

В текущем сезоне Навас сыграл в восьми матчах за "Реал" и пропустил восемь голов.