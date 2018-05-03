СМИ: Алькантара может вернуться в "Барселону"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара раздумывает над возможностью вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo. За каталонцев 27-летний испанец играл с 2008 по 2013 год.

По данным издания, полузащитника устраивает "Бавария", однако ему не нравится его роль в команде, и он хотел бы получать больше игрового времени. Ранее сообщалось, что Алькантара вел переговоры с "Барселоной" о возможном трансфере еще в прошлом году, но до конкретного предложения дело не дошло.

Интерес к испанцу проявляет и "Манчестер Сити", который готов заплатить на переход полузащитника 58 миллионов евро.

Алькантара перешел в "Баварию" в 2013 году. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.