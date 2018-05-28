СМИ: Агент Бэйла обсудит с руководством "Реала" количество игрового времени валлийца

Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт проведет встречу с руководством Королевского клуба и обсудит будущее своего клиента, сообщает Marca.

По данным издания, 28-летний валлиец готов остаться в команде, но хочет получать больше времени на поле и играть более важную роль в команде. Барнетт обсудит этот вопрос и прояснит будущее Бэйла в "Реале".

Ранее сообщалось, что в переходе нападающего заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Интер".

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе Королевского клуба валлиец завоевал 13 трофеев. В прошедшем сезоне он сыграл 35 матчей и забил 20 гол.