18:23 | Футбол — Испания

СМИ: Агент Бэйла обсудит с руководством "Реала" количество игрового времени валлийца

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Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт проведет встречу с руководством Королевского клуба и обсудит будущее своего клиента, сообщает Marca.

По данным издания, 28-летний валлиец готов остаться в команде, но хочет получать больше времени на поле и играть более важную роль в команде. Барнетт обсудит этот вопрос и прояснит будущее Бэйла в "Реале".

Ранее сообщалось, что в переходе нападающего заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Интер".

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе Королевского клуба валлиец завоевал 13 трофеев. В прошедшем сезоне он сыграл 35 матчей и забил 20 гол.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

За игровым временем пусть идёт в Спартак.

18:59

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