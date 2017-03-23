Следующая большая покупка "Реала" зависит от Криштиану Роналду

Трансферные операции "Реала" предстоящим летом во многом зависят от нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает Marca, мадридский клуб в трансферное окно планирует очередную большую покупку, но многое в этом вопросе будет зависеть от португальского футболиста.

Если 32-летний игрок решит продолжать выступления на позиции левого крайнего нападающего, руководители команды постараются приобрести одного из лучших центральных форвардов мира. Если Криштиану Роналду согласится стать центральным нападающим, то клуб будет работать в направлении покупки звездного левого вингера.

После того, как чемпион Европы-2016 сделает свой выбор, крупная покупка новичка для команды будет согласовываться с главным тренером Зинедином Зиданом.