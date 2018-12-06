"Скоро вернусь в строй". Тони Кросс о своей травме колена

Полузащитник "Реала" Тони Кроос сообщил в Твиттере, что продолжает восстановление после травмы колена в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0).
– Небольшое обновление: все еще восстанавливаюсь после травмы колена в матче с "Ромой", скоро вернусь в строй, – написал Кроос.
В текущем сезоне Кроос сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Quick update: Still working on my knee problems after the Roma match...– Toni Kroos (@ToniKroos) 6 декабря 2018 г.
Back asap as always.
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