"Скоро вернусь в строй". Тони Кросс о своей травме колена

Полузащитник "Реала" Тони Кроос сообщил в Твиттере, что продолжает восстановление после травмы колена в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0).

– Небольшое обновление: все еще восстанавливаюсь после травмы колена в матче с "Ромой", скоро вернусь в строй, – написал Кроос.

В текущем сезоне Кроос сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.