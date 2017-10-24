Скауты "Барселоны" снова просматривали Горецку

Представитель скаутского отдела "Барселоны" Пеп Боада наблюдал за полузащитником "Шальке" Леоном Горецкой, информирует Mundo Deportivo. Представители каталонского клуба присутствовали на матче 9-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (2:0). В этой встрече футболист забил гол.

Ранее скауты "Барселоны" уже наблюдали за немцем. Горецка выступает за "Шальке" с 2013 года. Ранее появлялась информация, согласно которой каталонцы хотят подписать контракт с 22-летним хавбеком летом следующего года, когда он станет свободным агентом.