19:05 | ФУТБОЛ — Испания

Симоне Дзадза: "Я не Роналду и не Месси, а просто хороший игрок"

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Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза признался, что понимает, что не является великим игроком, но всегда старается показывать свой максимум на поле. В этом сезоне 25-летний итальянец сыграл в 8 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.

- У меня есть девиз: когда я покидаю поле, не должен ни о чем сожалеть, - цитирует Marca Дзадзу. - Нужно оставлять все на поле. Я знаю, что я не Криштиану Роналду, Лео Месси, Диего Марадона или ван Бастен, я просто хороший игрок, который может делать хорошие вещи. Если я играю, то должен отдать все, что могу до конца, чтобы помочь команде. И так в каждой игре.

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Материалы REN-TV

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