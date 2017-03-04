Симоне Дзадза: "Никогда не забуду промах с пенальти на Euro-2016"

Форвард сборной Италии Симоне Дзадза признался, что никогда не забудет промах в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Euro-2016 против Германии (1:1, 5:6 по пенальти). После поединка фанаты и представители СМИ обрушились с критикой на форварда за его манеру исполнения удара.

- Я никогда не забуду промах на Euro-2016, это просто невозможно, - цитирует Marca Дзадзу. - Однако мой менталитет сейчас отличается. Я принял тот удар. Это было очень трудно некоторое время, но я нашел силы, чтобы справиться. У меня никогда не было таких проблем, которые бы изменили меня сильно. В "Валенсии" чувствую себя в своей тарелке, фанаты любят меня и уважают, а это для меня очень важно.