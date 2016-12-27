Симеоне продолжит работу с "Атлетико" и в сезоне-2017/18

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль сообщил, что главный тренер команды Диего Симеоне останется в клубе как минимум до конца сезона-2017/18. Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому специалисту со стороны "Интера", "Лацио" и "ПСЖ". По окончании сезона-2015/16 Симеоне заявил о готовности сменить команду, но руководству "матрасников" удалось убедить тренера продолжить работу в клубе.

– Симеоне продолжит работу с "Атлетико", – цитирует AS Хиля. – Кроме того, он отработает в нашей команде и следующий сезон.