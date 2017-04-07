Симеоне призвал болельщиков "Атлетико" не опускаться до уровня фанатов "Реала"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне во время матча 30-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (1:0) обратился к болельщиком мадридской команды с призывом лучше поддерживать "матрасников". После игры испанские СМИ пересмотрели видео игры и смогли расшифровать речь аргентинского специалиста.

- Парни, вы там что, уснули? Что происходит? - приводит Marca слова Симеоне. - Мы на финише сезона. Поддержите команду громче, иначе опуститесь до уровня болельщиков "Реала". Избавьтесь от сендвичей и кричите!