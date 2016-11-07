23:48 7 ноября | ФУТБОЛ — Испания

Симеоне признан лучшим тренером примеры, Облак – вратарем

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Испанское издание Marca на специальной церемонии наградило лучших игроков, тренеров и функционеров прошлого сезона чемпионата Испании. Лучшим тренером прошлого сезона стал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Лучшим вратарем был признан вратарь "Атлетико" Ян Облак, лучшим игроком сборной Испании – нападающий "Реала" Альваро Мората.

Список лауреатов Marca:

Трофей Ди Стефано

Лучший игрок

Криштиану Роналду ("Реал")

Трофей Пичичи

Лучший бомбардир

Луис Суарес ("Барселона")

Трофей Мигеля Муньоса

Лучший тренер

Диего Симеоне ("Атлетико")

Трофей Саморы

Лучший вратарь

Ян Облак ("Атлетико")

Трофей Луиса Арагонеса

Лучший игрок сборной Испании

Альваро Мората ("Ювентус"-"Реал")

Трофей Сарры

Лучший бомбардир-испанец

Ариц Адурис ("Атлетик")

Трофей Гуручеты

Лучший арбитр

Карлос Веласко Карбальо

Трофей Пуэрты-Харке

За соблюдение фэйр-плей

Хавьер Тебас
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