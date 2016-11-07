Симеоне признан лучшим тренером примеры, Облак – вратарем

Испанское издание Marca на специальной церемонии наградило лучших игроков, тренеров и функционеров прошлого сезона чемпионата Испании. Лучшим тренером прошлого сезона стал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Лучшим вратарем был признан вратарь "Атлетико" Ян Облак, лучшим игроком сборной Испании – нападающий "Реала" Альваро Мората.
Список лауреатов Marca:
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Трофей Ди Стефано
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Лучший игрок
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Криштиану Роналду ("Реал")
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Трофей Пичичи
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Лучший бомбардир
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Луис Суарес ("Барселона")
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Трофей Мигеля Муньоса
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Лучший тренер
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Диего Симеоне ("Атлетико")
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Трофей Саморы
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Лучший вратарь
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Ян Облак ("Атлетико")
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Трофей Луиса Арагонеса
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Лучший игрок сборной Испании
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Альваро Мората ("Ювентус"-"Реал")
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Трофей Сарры
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Лучший бомбардир-испанец
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Ариц Адурис ("Атлетик")
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Трофей Гуручеты
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Лучший арбитр
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Карлос Веласко Карбальо
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Трофей Пуэрты-Харке
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За соблюдение фэйр-плей
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Хавьер Тебас