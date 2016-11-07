Симеоне признан лучшим тренером примеры, Облак – вратарем

Испанское издание Marca на специальной церемонии наградило лучших игроков, тренеров и функционеров прошлого сезона чемпионата Испании. Лучшим тренером прошлого сезона стал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Лучшим вратарем был признан вратарь "Атлетико" Ян Облак, лучшим игроком сборной Испании – нападающий "Реала" Альваро Мората.

Список лауреатов Marca: