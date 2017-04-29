Симеоне отказался комментировать слова Хесе о Гризманне

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не собирается комментировать слова футболистов, представляющих другие клубы. Таким образом, специалист отреагировал на заявление нападающего "ПСЖ" Хесе, выступающего на правах аренды в "Лас-Пальмасе". Воспитанник "Реала" подчеркнул, что форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не подходит по уровню его родному клубу.

– Не хочу комментировать слова игрока другой команды, – цитирует Goal.com Симеоне. – Это его мнение, вот и все. В предстоящем туре мы сыграем с "Лас-Пальмасом", и сделаем все для того, чтобы вернуться домой с тремя очками.