Симеоне одержал 200-ю победу с "Атлетико"

Победа над "Лас-Пальмасом" (5:1) в матче 2-го тура чемпионата Испании стала 200-й для главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне во главе команды, сообщает Opta. Всего под руководством аргентинского тренера "матрасники" провели 321 игру.

Общий процент побед "Атлетико" при Симеоне составляет 62,3 процента.

Напомним, южноамериканский специалист возглавляет испанский клуб с 2011 года. Под его руководством по разу выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны. На международной арене он привел "Атлетико" к победам в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Также он дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.