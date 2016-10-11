Симеоне не уверен в своем будущем

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не уверен, где он окажется через десять лет. Ранее сообщалось, что специалист, сокративший срок контракта с мадридцами до 2018 года, может продолжить карьеру в "Интере".

- Не могу представить, где я буду через десять лет, - приводит AS слова Симеоне. - Я не строю планов на столь долгий срок. Каждый день я стараюсь наслаждаться своей работой и качественно выполнять ее. За счет этого можно двигаться вперед. Наверное, я буду работать с людьми, которые мне близки в месте, которое будет заряжать меня.