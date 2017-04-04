Симеоне назван лучшим тренером ла лиги в марте

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне признан лучшим тренером чемпионата Испании по итогам марта, информирует пресс-служба местной лиги. В четырех играх ла лиги в минувшем месяце мадридцы набрали 10 очков.

Отметим, что лучшим игроком испанского первенства в марте был признан нападающий столичной команды Антуан Гризманн.