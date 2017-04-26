Симеоне могут дисквалифицировать до конца сезона за атаку судьи

Королевская испанская футбольная федерация может дисквалифицировать главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне за поведение в отношении одного из арбитров после матча 34-го тура ла лиги с "Вильярреалом" (0:1), сообщает Marca. 46-летний специалист может пропустить все оставшиеся встречи чемпионата.

"Когда игра закончилась, Симеоне повернулся к моему первому помощнику. Положив сзади обе руки ему на плечи, он упрекнул судью за количество добавленного времени", – написал в своем рапорте главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Симеоне может быть наказан по трем статьям регламента чемпионата Испании. Согласно одной из них, никто не имеет права толкать, хватать, трогать или проявлять агрессию по отношению к официальному лицу матча. Наказание по этой статье предусматривает дисквалификацию от 4 до 12 матчей.

Контрольно-дисциплинарный комитет ла лиги примет решение 28 апреля. Руководство "матрасников" готово подать апелляцию против любой длительной дисквалификации.