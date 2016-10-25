00:43 | ФУТБОЛ — Испания

Симеоне - лучший тренер чемпионата Испании прошлого сезона, Гризманн - лучший игрок

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Ла лига провела церемонию награждения лауреатов сезона-2015/16, сообщает пресс-служба организации. Лучшим тренером признан наставник "Атлетико" Диего Симеоне. Его команда в прошлом чемпионате заняла третье место после "Барселоны" и "Реала". Лучшим игроком стал нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, который в сезоне-2015/16 забил 22 мяча и сдела пять результативных передач в 38-и матчах.

Лучшим новичком турнира признан защитник "Реала" Марко Асенсио, лучшим голкипером - Ян Облак из "Атлетико", защитником - его одноклубник Диего Годин, полузащитником - Лука Модрич из "Реала", нападающим - Лионель Месси из "Барселоны". Луис Суарес стал лучшим иностранным игроком примеры.

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