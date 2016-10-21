Симеоне хочет поработать в Англии

Главный тренер "Атлетико" Диегу Симеоне хочет продолжить карьеру в Англии, последовав примеру бывшего наставника "Реала" Жозе Моуринью и экс-главного тренера "Барселоны" Хосепа Гвардьолы, утверждает Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что испанский специалист с большой долей вероятности возглавит один из клубов премьер-лиги в 2018 году по истечению контракта с мадридским клубом. Однако теперь, по информации источника, экс-полузащитник сборной Аргентины готов перебраться в Англию и в более короткий срок.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года, вместе с командой становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги Европы и Суперкубка Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.