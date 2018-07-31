Симеоне готов заплатить 40 миллионов евро за переход сына в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в покупке клубом своего сына, нападающего "Фиорентины" Джованни Симеоне, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, "матрасники" предложили за 23-летнего аргентинского форварда 40 миллионов евро. "Фиалки" отклонили это предложение, оценив стоимость игрока выше.

В сезоне-2017/18 Симеоне-младший провел за "Фиорентину" 41 матч, забив 15 мячей и сделав 4 голевые передачи. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость сына тренера "Атлетико" в 25 миллионов евро.