13:52 | ФУТБОЛ — Испания

Шустер считает, что руководство "Реала" вмешивается в работу тренера

0
0
0
1

Бывший главный тренер "Реала" Бернд Шустер считает, что руководство клуба оказывает давление на наставников при определении ими состава. По его словам, полузащитник Гарет Бэйл не должен играть так часто.

– У Анчелотти были такие же проблемы, что и у Зидана сейчас, – заявил в интервью Onda Cero Шустер. – Боссы настаивают на том, чтобы Бэйл был в основном составе, даже если он не готов. Думаю, тренеру нужна поддержка клуба, чтобы проводить ротацию состава.

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

tigana.1982

Давно не было новостей про Бернда Шустера!

14:05

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ