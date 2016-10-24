Шустер считает, что руководство "Реала" вмешивается в работу тренера

Бывший главный тренер "Реала" Бернд Шустер считает, что руководство клуба оказывает давление на наставников при определении ими состава. По его словам, полузащитник Гарет Бэйл не должен играть так часто.

– У Анчелотти были такие же проблемы, что и у Зидана сейчас, – заявил в интервью Onda Cero Шустер. – Боссы настаивают на том, чтобы Бэйл был в основном составе, даже если он не готов. Думаю, тренеру нужна поддержка клуба, чтобы проводить ротацию состава.