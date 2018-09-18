Шок! У "Барселоны" будет клетчатая форма

Руководство "Барселоны" дало согласие на разработку нового комплекта формы, в котором команда будет играть с сезона-2019/20, сообщает Sport. На новой форме не будет традиционных вертикальных полос или горизонтальных, которые были у "Барсы" несколько сезонов назад.
Предполагается, что новая форма клуба будет клетчатой. Она будет похожа на комплект сборной Хорватии в традиционных цветах "Барсы".
🔴🔴🔴 Exclusiva!!! Así será la nueva camiseta Nike del Barça!!! A cuadros!!! Pronto empezará la producción y ayer ya la vieron algunos ejecutivos el FC Barcelona. Mi pronóstico es que arrasará!!! pic.twitter.com/AMuIniLMFm– Joan Vehils (@jvehils) 18 сентября 2018 г.