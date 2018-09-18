Шок! У "Барселоны" будет клетчатая форма

Руководство "Барселоны" дало согласие на разработку нового комплекта формы, в котором команда будет играть с сезона-2019/20, сообщает Sport. На новой форме не будет традиционных вертикальных полос или горизонтальных, которые были у "Барсы" несколько сезонов назад.

Предполагается, что новая форма клуба будет клетчатой. Она будет похожа на комплект сборной Хорватии в традиционных цветах "Барсы".