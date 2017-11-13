Шиме Врсалько: "У меня нет проблем с Симеоне"

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько опроверг слухи о том, что может покинуть клуб в ближайшее время. Ранее появилась информация о том, что хорватский игрок может перебраться в "Наполи".

- У меня нет проблем в "Атлетико", - цитирует Mundo Deportivo Врсалько. - На данный момент я мало играю, но проблем с Симеоне нет. 10 дней назад мы разговаривали с тренером, и мы обсудили все: от моего физического состояния до моей игры. У меня хорошие отношения с Симеоне. Переход в "Наполи"? Я не буду комментировать это.