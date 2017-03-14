Шиме Врсалько: "Не чувствую себя героем за помощь Торресу"

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько подчеркнул, что каждый футболист на его месте попытался помочь нападающему Фернандо Торресу, который получил травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (1:1). Форвард после столкновения с игроком соперника упал на газон, потеряв сознание и начал задыхаться.

- Я не чувствую себя героем. Ты должен помочь своему одноклубнику, когда видишь, что он лежит на газоне, - приводит AS слова Врсалько. - Рад, что мне удалось правильно поступить в этой ситуации. Сейчас Торрес идет на поправку, это важнее всего.

Впервые попал в такую ситуацию, но слышал, что нужно проверить, может ли человек дышать, если теряет сознание. Главную работу сделал медицинский штаб, моя заслуга в этом очень мала.