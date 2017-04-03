Шейк Саад: "Четыре игрока "Эльденсе" сдали матч "Барселоне Б"

Нападающий "Эльденсе" Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника помогли "Барселоне Б" победить в минувшие выходные. Каталонцы на своем поле переиграли "Эльденсе" со счетом 12:0 в матче 32-го тура третьего дивизиона Испании.
- В сдаче матча участвовали четыре игрока, - цитирует RAC1 Саада. - Меня не волнует, что произойдет, но когда смогу, я назову их имена. В раздевалке я был на грани того, чтобы подраться с этими игроками.
За полчаса до начала игры узнал, что останусь на скамейке запасных. Тренер сказал, что нападающие не должны ни в коем случае забивать. Мне это не понравилось, и я сказал ему, что не выйду на поле. Аналогично я посоветовал поступить и другим игрокам, если они не хотят, чтобы их имена были запятнаны этой грязной историей. Я уверен, что тренер знал игроков, которые сдавали игру. Были ли тут как-то замешаны игроки "Барселоны"? Не знаю, они делали то, что должны были - забивали голы.
Bona nit i #ForçaBarça!!!– FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 1 апреля 2017 г.
¡Buenas noches, Barça fans! pic.twitter.com/S2kaVi6m9r
Thomas_Boy
Углядев вчера этот результат, я немного удивился, но... "Барселона" лидер своей группы. "Эльденсе" безнадежный аутсайдер и пропустил 80 мячей за 32 матча при разнице забитых и пропущенных -58. Для сравнения у идущего впереди него дубля "Леванте" всего 27 пропущенных голов. "Эльденсе" вообще худший клуб Сегунды Б. Мог ли он так проиграть "Барселоне"? Мог. Например, во второй группе встреча "Альбасете" и "Толедо" завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей из "Альбасете". А это играли лидеры второй группы, лидеры! Может, и был договорняк в Барселоне. Но "Эльденсе" сейчас настолько слаб, а дубль "Барселоны" настолько силен, что я просто не вижу никакого смысла договариваться.
15:48