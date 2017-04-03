Шейк Саад: "Четыре игрока "Эльденсе" сдали матч "Барселоне Б"

Нападающий "Эльденсе" Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника помогли "Барселоне Б" победить в минувшие выходные. Каталонцы на своем поле переиграли "Эльденсе" со счетом 12:0 в матче 32-го тура третьего дивизиона Испании.

- В сдаче матча участвовали четыре игрока, - цитирует RAC1 Саада. - Меня не волнует, что произойдет, но когда смогу, я назову их имена. В раздевалке я был на грани того, чтобы подраться с этими игроками.

За полчаса до начала игры узнал, что останусь на скамейке запасных. Тренер сказал, что нападающие не должны ни в коем случае забивать. Мне это не понравилось, и я сказал ему, что не выйду на поле. Аналогично я посоветовал поступить и другим игрокам, если они не хотят, чтобы их имена были запятнаны этой грязной историей. Я уверен, что тренер знал игроков, которые сдавали игру. Были ли тут как-то замешаны игроки "Барселоны"? Не знаю, они делали то, что должны были - забивали голы.