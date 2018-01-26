"Шанхай Шэньхуа" сделал предложение "Барселоне" о покупке Иньесты

После матча Кубка Испании между "Барселоной" и "Эспаньолом" (2:0) владелец "Шанхай Шэньхуа" Ву Ксяохай сделал предложение о покупке полузащитника Андреса Иньесты, информирует TMW. Сумма возможной сделки не сообщается.

Напомним, в октябре прошлого года каталонцы подписали с Иньестой пожизненный контракт. 33-летний испанец является воспитанником "Барселоны", за которую он выступает с 2002 года. Иньеста восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз выиграл Кубок Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов.