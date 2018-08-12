Шакира поблагодарила Пике за игру в составе сборной Испании

Известная певица Шакира в Инстаграме опубликовала фотографию своего жениха, защитника "Барселоны" Жерара Пике в футболке сборной Испании. Накануне 31-летний игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"Любимый, завершился этап, который навсегда останется в наших сердцах, – написала Шакира. – Один из самых счастливых моментов в моей жизни – видеть, как в 2010 году ты со сборной Испании выиграл чемпионат мира".

Напомним, отношения Пике и Шакира познакомились на съемках клипа певицы Waka Waka (This Time for Africa) – официального гимна чемпионата мира-2010. Их отношения начались в 2011 году. В настоящее время пара воспитывает двух детей – Милана и Сашу.

Защитник выступал за "красную фурию" с 2009 по 2018 год. За это время он принял участие в 102 матчах, забив пять мячей. Он помог Испании выиграть чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2012.