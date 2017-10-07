Шакира отреагировала на слухи о расставании с Пике. Видео

Известная певица Шакира отреагировала на слухи о расставании с игроком "Барселоны" Жераром Пике. Она в Твиттере разместила видеозапись, на которой поет о любви.
"Небольшая пауза в этот день, чтобы спеть песню о любви", - написала Шакира.
Напомним, ранее испанские СМИ распространили информацию, что пара не живет вместе с сентября. Позже агент Шакиры опроверг эти сообщения, отметив, что их распространяют люди, которые хотят навредить Пике.
Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx– Shakira (@shakira) 6 октября 2017 г.