Шакира отреагировала на слухи о расставании с Пике песней. Видео

Известная певица Шакира отреагировала на слухи о расставании с игроком "Барселоны" Жераром Пике. Она в Твиттере разместила видеозапись, на которой поет о любви.

"Небольшая пауза в этот день, чтобы спеть песню о любви", - написала Шакира.

Напомним, ранее испанские СМИ распространили информацию, что пара не живет вместе с сентября. Позже агент Шакиры опроверг эти сообщения, отметив, что их распространяют люди, которые хотят навредить Пике.