18:52 | ФУТБОЛ — Испания

Шакира хочет, чтобы Пике ушел из "Барселоны"

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике может покинуть каталонский клуб, утверждает Don Balon. По информации источника, жена футболиста певица Шакира хочет, чтобы ее супруг покинул команду в связи с большим давлением на него в Испании.

Сообщается, что 29-летний испанец может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов. Ранее интерес к защитнику проявляли "Арсенал" и "Челси".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Пике провел 13 матчей и забил два гола. Также на его счету один мяч в четырех играх Лиги чемпионов.

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Материалы REN-TV

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