Шакира хочет, чтобы Пике ушел из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может покинуть каталонский клуб, утверждает Don Balon. По информации источника, жена футболиста певица Шакира хочет, чтобы ее супруг покинул команду в связи с большим давлением на него в Испании.

Сообщается, что 29-летний испанец может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов. Ранее интерес к защитнику проявляли "Арсенал" и "Челси".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Пике провел 13 матчей и забил два гола. Также на его счету один мяч в четырех играх Лиги чемпионов.