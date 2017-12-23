"Сэйв" класико. Карвахаль удален за игру рукой в матче "Реал" – "Барселона". Видео

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль был удален с поля в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". На 63-й минуте игры футболист сыграл рукой, заблокировав удара полузащитника каталонцев Паулинью.

После этого мяч пересек линию ворот, но главный судья дал свисток, после чего показал Карвахалю красную карточку и назначил пенальти. 11-метровый реализовал нападающий Лионель Месси.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"