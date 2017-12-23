"Сэйв" класико. Карвахаль удален за игру рукой в матче "Реал" – "Барселона". Видео

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль был удален с поля в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". На 63-й минуте игры футболист сыграл рукой, заблокировав удара полузащитника каталонцев Паулинью.
После этого мяч пересек линию ворот, но главный судья дал свисток, после чего показал Карвахалю красную карточку и назначил пенальти. 11-метровый реализовал нападающий Лионель Месси.
Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Carvajal.... why are you so brain dead? pic.twitter.com/DDYhdHFkHZ– 🥖 (@BaguetteFC) 23 декабря 2017 г.