17:11 | Футбол — Испания

Сейду Думбья забил 150-й гол в чемпионатах

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Нападающий "Жироны" Сейду Думбья отличился в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:3). Для ивуарийца это второй гол в ла лиге и 150-й во всех национальных чемпионатах. В японских J-лигах 1 и 2 он забил 3 и 7 голов соответственно в составах "Касивы" и "Токусимы", в серии A в составе "Ромы" форвард отличился два раза, в швейцарском дивизионе за "Янг Бойз" и "Базель" - 70 раз. Еще 66 голов он забил в чемпионате России за ЦСКА, в котором он играл с 2010 по 2015 год (с перерывом).

 

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