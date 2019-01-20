Сейду Думбья забил 150-й гол в чемпионатах

Нападающий "Жироны" Сейду Думбья отличился в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:3). Для ивуарийца это второй гол в ла лиге и 150-й во всех национальных чемпионатах. В японских J-лигах 1 и 2 он забил 3 и 7 голов соответственно в составах "Касивы" и "Токусимы", в серии A в составе "Ромы" форвард отличился два раза, в швейцарском дивизионе за "Янг Бойз" и "Базель" - 70 раз. Еще 66 голов он забил в чемпионате России за ЦСКА, в котором он играл с 2010 по 2015 год (с перерывом).

Seydou Doumbia scores his 150th career league goal:

J-League divison 1: 3 goals

J-League divison 2: 7 goals

Swiss Super League: 70 goals

Russian top flight: 66 goals

Serie A: 2 goals

La Liga: 2 goals (+1)#Doumbia #BETGIR – Gracenote Live (@GracenoteLive) 20 января 2019 г.