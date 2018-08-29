Сейду Думбья: "Надеюсь продолжить свой рост в "Жироне"

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья попрощался со "Спортингом", который сменил на "Жирону". 30-летний ивуариец провел в Лиссабоне сезон, сыграл 29 матчей, забив восемь мячей.

– Я отправляюсь в новое приключение. Хочу поблагодарить всех поклонников и "Спортинг" за помощь, – написал в своем Инстаграме Думбья. – Хочу поблагодарить за те моменты, которые мы пережили вместе. Хочется подчеркнуть отличную атмосферу в клубе. Я покидаю "Спортинг" ради нового приключения в "Жироне". Продолжаю играть в одном из крупнейших чемпионатов и жду интересного вызова. В "Жироне" меня хорошо приняли, клуб приложил все усилия, чтобы я оказался в Каталонии, где надеюсь продолжить свой рост.