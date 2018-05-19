"Севилья" заняла седьмое место в ла лиге и сыграет в Лиге Европы

"Севилья" обеспечила себе седьмое место в чемпионате Испании по итогам сезона. Благодаря этому клуб в следующем сезоне сыграет в отборочном турнире Лиги Европы. В групповой турнир второго по силе еврокубка попали "Вильярреал" и "Бетис". В Лиге чемпионов сыграют "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия".

"Севилья" могла пробиться напрямую в групповой турнир через Кубок Испании, но в финале была разгромлена "Барсой" (0:5).