22:03 | Футбол — Испания

"Севилья" заняла седьмое место в ла лиге и сыграет в Лиге Европы


"Севилья" обеспечила себе седьмое место в чемпионате Испании по итогам сезона. Благодаря этому клуб в следующем сезоне сыграет в отборочном турнире Лиги Европы. В групповой турнир второго по силе еврокубка попали "Вильярреал" и "Бетис". В Лиге чемпионов сыграют "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия".

"Севилья" могла пробиться напрямую в групповой турнир через Кубок Испании, но в финале была разгромлена "Барсой" (0:5).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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