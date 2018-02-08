"Севилья" вышла в финал Кубка Испании

"Севилья" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании обыграла "Леганес" - 2:0. По голу в этой встрече забили Хоакин Корреа и Франко Васкес. Первый матч завершился со счетом 1:1, севильцы вышли в финал турнира.

Соперником "Севильи" по решающему матчу станет победитель пары "Барселона" - "Валенсия". Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу каталонцев, ответный состоится 8 ферваля.

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

"Севилья" - "Леганес" - 2:0 (1:0)

Голы: Корреа, 15 (1:0). Васкес, 89 (2:0).

"Севилья": С.Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега (Писарро, 84), Н`Зонзи, Сарабия (Лаюн, 74), Васкес, Корреа, Муриэль (Рамирес, 80).

"Леганес": Чампанье, Тито (Мантовани, 84), Сиовас, Бустинса, Д.Рико, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо (Брашанац, 58), Амрабат (Рауль Гарсия, 73), Эль-Жар, Бовю.

Предупреждение: Амрабат, 50.

Судья: Эстрада Фернандес.

7 февраля. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".