"Севилья" вышла в 1/8 финала Кубка Испании, забив девять голов клубу из четвертой лиги

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Севилья" на своем поле нанесла крупное поражение "Форментере" – 9:1. Хет-триками отметились Лусиано Вьетто и Виссам Бен Еддер. Отметим, что соперник севильцев представляет четвертую по силе лигу страны. Первая встреча также завершалась разгромом "Форментеры" (5:1).

В другом поединке хихонский "Спортинг" на выезде уступил "Эйбару" – 1:3. Дубль оформил Кике. Первая игра также завершилась победой "Эйбара". Его следующий соперник, как и оппонент "Севильи", определится позднее в результате жеребьевки.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответные матчи

"Эйбар" – "Спортинг" – 3:1 (2:0)

Голы: Кике, 1 (1:0). Адриан Гонсалес, 44 (2:0). Кике, 46 (3:0). Рубен Санчес, 89 (3:1).

"Эйбар": Йоэль, Дос Сантос, Гальвес, Капа, Хункa, Адриан Гонсалес, Хота, Эскаланте (Пенья, 75), Ривера, Кике (Нано, 62), Бебе (Лежен, 46).

"Спортинг": Диего Мариньо, Канелья, Бабен, Дуглас, Родригес, Хави Торрес, Кармона (Акрам Афиф, 64), Касес (Сальвадор, 83), Родригес Ромеро, Борха Вигера, Бурги (Рубен Санчес, 64).

Предупреждения: Ривера, 23. Гальвес, 30. Борха Вигера, 49. Капа, 63.

Судья: Хиль Мансано.

21 декабря. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.

Первый матч – 2:1.

"Севилья" – "Форментера" – 9:1 (6:0)

Голы: Гансу, 14 (1:0). Вьетто, 22 (2:0). Бен Еддер, 24 (3:0). Сарабия, 27 (4:0). Вьетто, 43 (5:0). Вьетто, 45 (6:0). Бен Еддер, 55 (7:0). Габриэль Гомес, 61 (7:1). Сарабия, 77 (8:1). Бен Еддер, 88 (9:1).

"Севилья": Сория, Рами, Колодзейчак, Иборра, Гансу, Сарабия, Кийотаке, Корреа (Борха Лассо, 49), Краневиттер, Бен Еддер, Вьетто.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

21 декабря. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.

Первый матч – 5:1.