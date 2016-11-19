"Севилья" вырвала победу у "Депортиво", проигрывая 0:2

В игре 12-го тура чемпионата Испании между "Депортиво" и "Севильей" победу одержала гостевая команды – 3:2. "Депортиво" по ходу встречи имел преимущество в два мяча, однако не только упустил преимущество, но и вовсе уступил. Победный мяч на свой счет записал защитник севильцев Габриэль Меркадо.

Чемпионат Испании

Ла лига

12-й тур

"Депортиво" – "Севилья" – 2:3 (2:1)

Голы: Бабел, 1 (1:0). Андоне, 42 (2:0). Н`Зонзи, 44 (2:1). Витоло, 87 (2:2). Меркадо, 90+2 (2:3).

"Депортиво": Тытонь, Сидней, Хуанфран (Алехандро Аррибас, 79), Луизинью, Альбентоса, Москера, Бруну Гама, Эмре Чолак (Борхес, 62), Гильерме, Бабел, Андоне (Морено, 88).

"Севилья": Рико, Каррису (Витоло, 46), Пареха, Меркадо, Эскудеро, Мариану, Н`Зонзи, Гансу (Васкес, 70), Сарабия (Бен Еддер, 76), Краневиттер, Вьетто.

Предупреждения: Тытонь, 57. Пареха, 76. Вьетто, 83. Алехандро Аррибас, 84. Бабел, 90+4.

Судья: Матеу Лаос.

19 ноября. Ла-Корунья. Стадион Riazor.