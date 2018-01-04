"Севилья" выиграла в первом матче при Монтелле

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании "Кадис" – "Севилья" завершился победой гостей – 2:0. Отметим, что эта игра стала первой для клуба ла лиги при Винченцо Монтелле.

В параллельной встрече "Валенсия" в гостях сумела избежать поражения от "Лас-Пальмаса" – 1:1.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

"Кадис" - "Севилья" - 0:2 (0:2)

Голы: Нолито, 9 (0:1). Хесус Навас, 23 (0:2).

Нереализованный пенальти: Санчес Понсе ("Кадис"), 85 (вратарь)

"Севилья": Рико, Кьер, Коршья, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас (Сарабия, 85), Банега (Васкес, 73), Н`Зонзи, Писарро, Нолито, Муриэль (Бен Йеддер, 66).

Предупреждения: Кьер, 2. Лангле, 39.

Судья: Матеу Лаос.

3 января. Кадис. Стадион El Ramon de Carranza.

"Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 1:1 (1:0)

Голы: Кальери, 36 (1:0). Родриго, 85 (1:1).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Бигас, Гальвес, Симон, Эррера (Ксимо Наварро, 73), Аквилани (Хави Кастельяно, 63), Момо, Вьера, Сампер (Толедо, 88), Кальери, Тана.

"Валенсия": Доменеч, Гарай, Монтойя, Везу, Лато, Кондогбья (Парехо, 46), Перейра (Родриго, 59), Максимович, Дзадза, Мина (Гонсалу Гедеш, 66), Хиль.

Предупреждения: Гальвес, 62. Дзадза, 76. Ксимо Наварро, 78. Кальери, 90+3.

Судья: Ундиано Мальенко.

3 января. Лас-Пальмас. Стадион Gran Canaria.

Расписание матчей 1/8 финала Кубка Испании - здесь