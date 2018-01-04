"Севилья" выиграла в первом матче при Монтелле

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании "Кадис" – "Севилья" завершился победой гостей – 2:0. Отметим, что эта игра стала первой для клуба ла лиги при Винченцо Монтелле.
В параллельной встрече "Валенсия" в гостях сумела избежать поражения от "Лас-Пальмаса" – 1:1.
Кубок Испании
1/8 финала
Первый матч
"Кадис" - "Севилья" - 0:2 (0:2)
Голы: Нолито, 9 (0:1). Хесус Навас, 23 (0:2).
Нереализованный пенальти: Санчес Понсе ("Кадис"), 85 (вратарь)
"Севилья": Рико, Кьер, Коршья, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас (Сарабия, 85), Банега (Васкес, 73), Н`Зонзи, Писарро, Нолито, Муриэль (Бен Йеддер, 66).
Предупреждения: Кьер, 2. Лангле, 39.
Судья: Матеу Лаос.
3 января. Кадис. Стадион El Ramon de Carranza.
"Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 1:1 (1:0)
Голы: Кальери, 36 (1:0). Родриго, 85 (1:1).
"Лас-Пальмас": Чичисола, Бигас, Гальвес, Симон, Эррера (Ксимо Наварро, 73), Аквилани (Хави Кастельяно, 63), Момо, Вьера, Сампер (Толедо, 88), Кальери, Тана.
"Валенсия": Доменеч, Гарай, Монтойя, Везу, Лато, Кондогбья (Парехо, 46), Перейра (Родриго, 59), Максимович, Дзадза, Мина (Гонсалу Гедеш, 66), Хиль.
Предупреждения: Гальвес, 62. Дзадза, 76. Ксимо Наварро, 78. Кальери, 90+3.
Судья: Ундиано Мальенко.
3 января. Лас-Пальмас. Стадион Gran Canaria.