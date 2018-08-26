"Севилья" - "Вильярреал": видеотрансляция матча - в 23.15

В матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 26 августа, встречаются "Севилья" и "Вильярреал". Игра в столице Андалусии начнется в 23.15 по московскому времени.

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"Севилья" – "Вильярреал": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 2-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 23.15 (мск)