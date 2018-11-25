"Севилья" - "Вальядолид". Футбол, чемпионат Испании, ла лига, 25 ноября 2018, видео онлайн-трансляция матча, смотреть прямой эфир, Квинси Промес

В матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 25 ноября, "Севилья" принимает "Вальядолид".

"Севилья" на данный момент занимает третье место, имея в активе 23 очка. Если команда одержит победу, то станет лидером чемпионата. У "Вальядолида" 17 очков и десятое место.

Компания Winline считает фаворитом "Севилью". Коэффициент на ее победу - 1.35, на ничью 5.09, на победу "Вальядолида" - 7.59.

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Следить за матчем "Севилья" – "Вальядолид" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

"Севилья" – "Вальядолид": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 13-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 18.15 (мск)