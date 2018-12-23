"Севилья" в меньшинстве вырвала ничью у "Леганеса", Промес отыграл 45 минут

"Леганес" и "Севилья" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился полузащитник Мигель Весга, у гостей отличился форвард Виссам Бен Йеддер.

В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил хавбек Франко Васкес. Экс-спартаковец Квинси Промес вышел на замену в начале второго тайма и отыграл 45 минут.

"Леганес" с 19 баллами занимает 16-е место в турнирной таблице. "Севилья" располагается на 3-й строчке, имея в активе 32 очка.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Леганес" - "Севилья" - 1:1 (1:0)

Голы: Весга, 5 (1:0). Бен Йеддер, 90+1 (1:1).

"Леганес": Куэльяр, Ньом (Тарин, 49), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Каррильо (Эль-Жар, 79), Эн-Несири.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо (Гнаньон, 62), Эскудеро, Гомес, Васкес, Амаду, Меса, Хесус Навас (Промес, 46), Бен Йеддер, Андре Силва (Нолито, 76).

Предупреждения: Ньом, 17. Бен Йеддер, 44. Меркадо, 45+2. Рубен Перес, 59. Андре Силва, 67. Сильва, 70.

Удаление: Васкес, 45+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

23 декабря. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

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