"Севилья" уволила Монтеллу. До конца сезона командой будет руководить Капаррос

"Севилья" на своем официальном сайте объявила об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера. Командой до конца текущего сезона будет руководить 62-летний Хоакин Капаррос. Он уже тренировал "Севилью" с 2000 по 2005 год и в первый же год вывел ее из второго дивизиона в высший.

Напомним, что Монтелла возглавлял "Севилью" с 28 декабря 2017 года. При нем команда. потерпела 10 поражений в 28 матчах, в том числе в финале Кубка Испании от "Барселоны" (0:5).



"Севилья" после 34 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 48 очками.