"Севилья" уступила "Эспаньолу" после удаления Парехи на второй минуте

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" дома обыграл "Севилью" – 3:1. Отметим, что на второй минуте встречи у гостей был удален бывший защитник "Спартака" Николас Пареха.

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20-й тур

"Эспаньол" – "Севилья" – 3:1 (2:1)

Голы: Х.Рейес, 4 – с пенальти (1:0). Йоветич, 20 (1:1). Наварро, 45+2 (2:1). Морено, 71 (3:1).

"Эспаньол": Диего Лопес, Д. Рейес, Кариколь, Наварро, Х. Рейес (Альваро Васкес, 83), Хурадо, Фуэго, Давид Лопес, Пьятти (Виктор Альварес, 74), Перес (Рока, 64), Морено.

"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Эскудеро, Мариану, Насри, Н'Зонзи, Сарабия, Йоветич (Иборра, 70), Бен Еддер (Лангле, 7), Васкес (Вьетто, 59).

Предупреждения: Кариколь, 32. Эскудеро, 76. Морено, 81. Сарабия, 81.

Удаление: Пареха, 2.

Судья: Виканди Гарридо.

29 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).