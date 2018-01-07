"Севилья" уступила "Бетису" в андалусийском дерби

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Севилья" потерпела поражение от "Бетиса" – 3:5. В составе бело-зеленых забитыми мячами отличились Фабиан Руис, Зухаир Феддаль, Риса Дурмиси, Серхио Леон и Кристиан Тельо.

"Севилья", в активе которой 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. "Бетис", набравший 24 балла, идет восьмым.

Чемпионат Испании

Примера

18-й тур

"Севилья" – "Бетис" – 3:5 (2:2)

Голы: Руис (Хоакин), 1 (0:1). Бен Йеддер (Эскудеро), 13 (1:1). Феддаль (Хоакин), 21 (1:2). Кьер (Васкес), 40 (2:2). Дурмиси (Будебуз), 63 (2:3). Леон (Тельо), 65 (2:4). Лангле (Нолито), 67 (3:4). Тельо, 90+5 (3:5).

"Севилья": Рико, Кьер, Коршья (Сарабия, 85), Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Васкес (Корреа, 57), Бен Йеддер, Нолито (Муриэль, 69).

"Бетис": Адан, Барраган (Франсис Герреро, 16), Феддаль, Манди, Дурмиси, Хоакин (Тельо, 60), Хави Гарсия, Гуардадо, Будебуз, Руис (Камараса, 76), Леон.

Предупреждения: Банега, 25. Франсис Герреро, 33. Феддаль, 66. Манди, 68. Эскудеро, 73. Леон, 80. Лангле, 80. Тельо, 86. Адан, 90.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

6 января. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.

Турнирная таблица – здесь