"Севилья" требует у Аргентины 1,5 миллиона евро за расставание с Сампаоли

Ассоциации футбола Аргентины придется заплатить 1,5 миллиона евро за приглашение Хорхе Сампаоли на пост главного тренера сборной, сообщает Marca. Такую сумму за расторжение контракта с 57-летним специалистом требует руководство "Севильи".

Ранее сообщалось, что Сампаоли согласен покинуть клуб ради работы в сборной Аргентины. Специалист хочет подписать контракт с командой до конца чемпионата мира-2022. Напомним, что сегодня с поста наставника аргентинской команды был уволен Эдгардо Бауса. Сборная в отборочном турнире ЧМ-2018 после 14 туров занимает 5-е место в турнирной таблице.