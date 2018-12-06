"Севилья" с трудом прошла "Вильяновенсе", "Реал Сосьедад" выбил "Сельту" из Кубка Испании

"Севилья" обыграла "Вильяновенсе" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Андре Силва, который сыграл на добивании после нереализованного пенальти. Севильцы прошли в следующую стадию, первая игра завершилась вничью 0:0.

"Реал Сосьедад" победил "Сельту" - 2:0. Баски вышли в 1/8 финала после ничьей в первой игре (1:1).

Кубок Испании

1/16 финала

Ответные матчи

"Севилья" - "Вильяновенсе" - 1:0 (0:0)

Гол: Андре Силва, 49.

Нереализованный пенальти: Андре Силва, 49 (вратарь)

"Севилья": Сориано, Меркадо, Гнаньон, Арана, Васкес (Банега, 77), Амаду, Меса, Нолито, Муриэль (Сарабия, 86), Промес, Андре Силва (Бен Йеддер, 66).

Судья: Медье Хименес.

5 декабря. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Первый матч - 0:0.

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 2:0 (2:0)

Голы: Оярсабаль, 10 (1:0). Янузай, 27 (2:0).

"Реал Сосьедад": Мойя, Морено (Элустондо, 75), Сальдуа, Эрнандез, Ле Норман, Сурутуса (Субельдия, 52), Ильярраменди, Хуанми, Виллиан Жозе, Янузай (Мерино, 83), Оярсабаль.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мазань, Алонсо, Васкес, Окай Йокушлу (Хосабед Санчес, 56), Бельтран, Юльсагер (Аспас, 70), Систо, Эмре Мор (Гомес, 58).

Судья: Санчес Мартинес.

5 декабря. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

Первый матч - 1:1.