"Севилья" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла на второе место

"Севилья" в матче 17-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 4:0. Хет-три оформил Виссам Бен Еддер.

"Севилья" вышла на в торое место, обогнав "Барселону", которой в 17-м туре еще предстоит игра с "Вильярреалом".

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Ла Лига

17-й тур

"Реал Сосьедад" - "Севилья" - 0:4 (0:2)

Голы: Бен Еддер, 25 (0:1). Бен Еддер, 29 (0:2). Сарабия, 73 (0:3). Бен Еддер, 83 (0:4).

"Реал Сосьедад": Рульи, Микель Гонсалес (Элустондо, 46), Берчиче, Мартинес, Сальдуа, Хаби Прието, Гранеро (Каналес, 57), Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Хуанми, 57), Виллиан Жозе.

"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Меркадо, Эскудеро, Мариану, Насри, Н`Зонзи, Витоло (Краневиттер, 79), Бен Еддер (Корреа, 90+1), Васкес (Сарабия, 69).

Предупреждения: Васкес, 10. Эскудеро, 39. Виллиан Жозе, 44. Берчиче, 76. Витоло, 79.

Судья: Мартинес Мунуэра.

7 января. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.