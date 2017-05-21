"Севилья" разгромила "Осасуну"

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Севилья" с крупным счетом обыграла "Осасуну" – 5:0. По два гола на свой счет записали полузащитник Витоло и нападающий Франко Васкес, еще один мяч забил форвард Стеван Йоветич.

"Севилья" заняла в ла лиге четвертое место и попала в отборочный турнир Лиги чемпионов. "Осасуна" с предпоследнего места отправилась во второй дивизион.

Чемпионат Испании

Ла лига

38-й тур

"Севилья" – "Осасуна" – 5:0 (3:0)

Голы: Витоло, 10 (1:0). Васкес, 20 (2:0). Йоветич, 35 (3:0). Васкес, 60 (4:0). Витоло, 80 (5:0).

"Севилья": Сория, Эскудеро, Мариану, Лангле, Крун-Дели (Сарабия, 83), Н'Зонзи, Витоло, Корреа, Краневиттер, Йоветич (Бен Йеддер, 64), Васкес (Гансу, 62).

"Осасуна": Сиригу, Вуядинович, Карлос Клерк (Барха, 74), Мондрагон, Ойер, Торрес (Олавиде, 67), Лое, Чаушич, Беренгер, Риера, Кодро (Фуэнтес, 61).

Предупреждения: Йоветич, 29. Ойер, 56. Н'Зонзи, 62. Краневиттер, 67.

Судья: дель Серро Гранде.

20 мая. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.