"Севилья" разгромила "Картахену" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

Соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов "Севилья" на выезде одержала крупную победу над "Картахеной" (3:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Голами отметились Пабло Сарабия, Хоакин Корреа и Луис Муриэль. Ответная игра между командами состоится 29 ноября.

Отметим, "Севилья" одержала первую победу с 30 сентября, когда обыграла "Малагу" (2:0). До этого андалусийцы поочередно уступили "Атлетику" (0:1, 14 октября), "Спартаку" (1:5, 17 октября) и "Валенсии" (0:4, 21 октября).

Напомним, ответный матч между "Севильей" и "Спартаком" состоится в Испании 1 ноября. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

В другом матче этой стадии "Нумансия" дома обыграла "Малагу" (2:1). Хозяева поля одержали победу, забив два мяча в компенсированное ко второму тайму время. На 90+3-й минуте счет сравнял Начо Санчес. Спустя 2 минуты окончательный счет во встрече установил Альберто Эскаси. Ответный матч состоится в Малаге 29 ноября.

Кубок Испании

1/16 финала

Первый матч

"Картахена" - "Севилья" 0:3 (0:2)

Голы: Сарабия, 25 (0:1). Корреа, 35 (0:2). Муриэль, 51 (0:3).

24 октября. Картахена. Стадион Municipal Cartagonova.

"Нумансия" - "Малага" - 2:1 (1:0)

Голы: Ресио, 21 (0:1). Начо Санчес, 90+3 (1:1). Эскаси, 90+5 (2:1).

24 октября. Сория. Стадион Los Pajaritos.