"Севилья" проиграла "Леванте"

"Леванте" обыграл "Севилью" в матче 35-го тура чемпионата Испании - 2:1. Победный мяч на счету полузащитника Жозе Моралеса.
Чемпионат Испании
Лига 1
35-й тур
"Леванте" - "Севилья" - 2:1 (1:1)
Голы: Рохер, 11 (1:0). Фернандес, 16 (1:1). Моралес, 74 (2:1).
"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Кампанья, Моралес (Педро Лопес, 81), Лукич (Чема, 86), Барди, Рохер (Хасон, 62), Боатенг.
"Севилья": Сория, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Сарабия, Васкес (Лаюн, 73), Гайс, Нолито (Рамирес, 59), Фернандес (Муриэль, 71).
Предупреждения: Луна, 77. Сарабия, 87.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
27 апреля. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".